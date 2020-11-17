أخصائية تغذية تكشف عن أفضل طريقة لعلاج السمنة لدى الأطفال

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن تغذية الأطفال تعتمد على تناول كل العناصر الغذائية اللازمة لنمو أجسامهم تمامًا مثل أنظمة تغذية البالغين وأكثر، حيث يحتاج كل طفل في هذه المرحلة العمرية إلى الحصول على أهم العناصر الغذائية الضرورية لبناء جسمه وعضلاته ودماغه، مثل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتين والدهون، الفارق الوحيد أن أجسام الأطفال تحتاج إلى كميات مختلفة من تلك العناصر.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أساسيات للتغذية السليمة، ويعتمد نوع النظام الغذائي على الفئة العمرية للأطفال، ونوع الطفل ذكر أم أنثى، كما يجب علينا أولًا معرفة السعرات الحرارية اللازمة لجسم الأطفال خاصة في سن 10 سنوات.



وتابعت: "لا يوجد طريقة مضمونة وفعالة لمساعدة طفلك في إنقاص وزنه أفضل من اتباع نظام غذائي طويل الأمد، والالتزام بعادات الأكل الصحية المذكورة في الفقرة السابقة وجعلها نظام عام في الحياة، وإليك مجموعة من النصائح التي تساعد طفلك في إنقاص وزنه دون رجيم صارم".

