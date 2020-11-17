وزير الرياضة يهنيء المنتخب المصري بعد عبور توجو.. ويطمئن على النني

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الاتصال هاتفيا ببعثة ولاعبين المنتخب المصري بعد فوزهم علي منتخب توجو بنتيجة 3 اهداف لهدف، وحصولهم علي صدارة المجموعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأثني صبحي علي الأداء الرجولي للاعبين في ظل غياب العديد من النجوم ابرزهم صلاح والنني، ولكنهم   اظهروا أنهم علي قدر المسؤولية واستطاعوا الفوز وتحقيق المركز الاول.

كما اطمئن وزير الرياضة خلال الاتصال على استقرار حالة اللاعب محمد النني والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب.

ونوه صبحي إلى الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب المصري نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.
 
واعتلي المنتخب المصري قمة مجموعته بتصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على توجو 3-1.

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