حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع "بواليا"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أوضح مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن أنباء دخول الأبيض فى مفاوضات للظفر بخدمات والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في وقت لاحق، عن تلقي اللاعب عرض من نادي الزمالك، بجانب عرض رسمي من الترجي التونسي والآخر من الكويت الكويتي ومن الأهلى.

ونفي مسؤولي نادي الزمالك عن رغبة الأبيض فى التعاقد مع بواليا، بجانب أنهم لا يتابعون اللاعب، وترغب القلعة البيضاء فى ضم صفقات سوبر ودولية ولا صحة للتعاقد مع أي لاعب بنادى الجونة.

وسجل والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، 13 هدفًا في الموسم الماضي وأنهى الموسم كثالث الهدافين.

وعبر اللاعب عن سعادته بالاحترافية، داخل نادي الجونة، خاصة في البنية التحتية وأرضيات الملاعب وطريقة الإدارة.

ويتبقى للاعب في عقده مع الجونة موسمان، ويمتلك عروضا ولكن لا يحق له الرحيل، فالإدارة هي من لها الحق في تحديد مصيره، ولا يحق له التوقيع لأى ناد آخر.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخوض مباراة مهمة ببطولة كأس مصر أمام نادي إف سي مصر، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على استاد "القاهرة الدولي.

وقد أنهي الزمالك النسخة الماضية 2019-2020 من بطولة الدوري المصري، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 68 نقطة جمعهم من 34 مباراة، وتمكن من تسجيل 50 هدفًا، بينما تواجد نادي مصر في المركز الأخير برصيد 21 نقطة في 34 مباراة، سجل خلالهم 18 هدفًا.

ووصل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي ذهاباً إياباً، بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي نصف النهائي للمسابقة القارية.

أخبار تهمك

شوقي غريب يُعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة البرازيل

منذ أقل من ساعة

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ 35 دقيقة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ ساعة و نصف

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

08:44 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»