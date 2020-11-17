شوقي غريب يُعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة البرازيل









يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره البرازيل الأولمبي ضمن الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية إستعدادًا لدورة الألعاب الأوللمبية بطوكيو العام المقبل.





وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة البرازيل الودية، والذي جاء على النحو التالي:-





محمود جاد - كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام"- محمود مرعي-كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر-صلاح محسن- أحمد ياسر ريان



