إيران تسجل أعلى معدل بالإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13.352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في أعلى معدل للإصابات اليومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 13.352 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 788.473، منهم 5.691 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 42.461".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 570.774، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 5.586.141.

وبحسب البيان، كافة الأقاليم الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير وهي :27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، كردستان.

وتبقى 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي : هرمزغان، فارس، غلستان ، سیستان وبلوشسيتان.