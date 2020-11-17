خبير سياسي: الانقسام السياسي والمجتمعي في أمريكا يؤثر على علاقتها الخارجية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أيمن الدسوقي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنه من المتوقع من خلال قراءة المشهد الأمريكي أن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية هو جون بايدن وليس ترامب على الرغم من القضايا التى رفعها ترامب ضد نتيجة الانتخابات.

وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن المجتمع الأمريكي منقسم على نفسه سياسيا مما يؤثر على السياسة الأمريكية الخارجية.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي والمجتمعي في أمريكا سيؤثر على شكل السياسة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن سياسة الخارجية لبايدن تجاه إسرائيل وحل الدولتين وإيران وحرب اليمن تختلف عن سياسة إدارة ترامب.

وأكمل أن السياسة الخارجية لإدارة بايدن غير متماسكة وضعيفة مما يؤثر على دور واشنطن تجاه حلفاؤها أو خصومها.

أخبار تهمك

شوقي غريب يُعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة البرازيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ ساعة و نصف

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

08:44 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»