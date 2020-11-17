خبير سياسي: الانقسام السياسي والمجتمعي في أمريكا يؤثر على علاقتها الخارجية

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قال الدكتور أيمن الدسوقي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنه من المتوقع من خلال قراءة المشهد الأمريكي أن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية هو جون بايدن وليس ترامب على الرغم من القضايا التى رفعها ترامب ضد نتيجة الانتخابات.



وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن المجتمع الأمريكي منقسم على نفسه سياسيا مما يؤثر على السياسة الأمريكية الخارجية.



وأشار إلى أن الانقسام السياسي والمجتمعي في أمريكا سيؤثر على شكل السياسة الخارجية الأمريكية.



وأوضح أن سياسة الخارجية لبايدن تجاه إسرائيل وحل الدولتين وإيران وحرب اليمن تختلف عن سياسة إدارة ترامب.



وأكمل أن السياسة الخارجية لإدارة بايدن غير متماسكة وضعيفة مما يؤثر على دور واشنطن تجاه حلفاؤها أو خصومها.



