الأردن: البدء بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية 2021-2023

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، ان الوزارة شرعت بتحديث خطة الاستجابة للازمة السورية (2021- 2023).

واضاف الشريدة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان تحديث الخطة جاء للتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.

واشار الى أنه بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمجابهة تفشي وباء فايروس كورونا بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023 وذلك لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.

كما تهدف الخطة الى بيان أثر اللجوء على خزينة المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية. وتقوم وزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بتحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث تأتي خطة الاستجابة الوطنية متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار باتباع نهج تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، بالإضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة. كما تدعم الخطة المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، واللاجئين، بالإضافة الى قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش. وتسعى الوزارة الى توفير التمويل الكافي من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة ، والتأكيد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي للمملكة.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء برشلونة

منذ 36 دقيقة

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ ساعة و نصف

شوقي غريب يُعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة البرازيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم براميدز

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يلجأ إلى الوساطة للعودة من جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يومين

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

08:44 م

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

07:37 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

05:26 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»