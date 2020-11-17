نجل عم الشهيد ياسر عصر: لولاه لكانت الخسائر فادحة في الأرواح والمعدات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أمان عصر، نجل عم الشهيد اللواء ياسر عصر، إن الشهيد لم يتوان في التضحية بنفسه وتقديم روحه فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى وسبق له وقام بإخماد أحد الحرائق في أحد محطات المترو أيضًا وتم تكريمه من قبل وزير الداخلية.

وأضاف "عصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "ياسر طول محبوب للناس ويشارك جميع الناس في أفراحهم وأحزانهم ولا يتوانى عن مساعدة أحد، وتلقى أخيه اللواء خالد عصر خبر أنه تعرض لحادث دون الدخول في تفاصيل وبعد ذهابنا إلى المستشفى تلقينا خبر وفاته".

وتابع "لم ينتظر وحدة الدعم وحاول السيطرة على الحريق بنفسه ولولا ما قام به لكانت الخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآلات، واستطاع بالفعل السيطرة على الحريق ولكنه ضحى بنفسه، وزوجة الشهيد ربة منزل وعنده أربع أولاد، ولديه ابنه في كلية الشرطة واثنين في الثانوية العامة وابنته الصغيرة في خمسة ابتدائي".

وأعلنت أسرة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلى محل إقامته بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب في وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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