أحمد موسى يدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.. "ربما تزيد الأعداد الفترة القادمة"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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دعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعد زيادة الحالات بصورة كبيرة في أوروبا ودخول فصل الشتاء.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكمامة وغسيل الأيدي ضروري الفترة الحالية حتى لا تزيد الحالات في مصر في ظل عدم التزام من المواطنين في المواصلات العامة.

وأضاف أن انجلترا تعيش وضع صعب والمحلات مهددة بالإفلاس بسبب الإغلاق العام فالوضع صعب في أوروبا ونحن في مصر نحتاج للحفاظ على وضعنا الحالي في ظل توقعات بزيادة الأعداد الفترة القادمة "ربما تزيد الأعداد في مصر".


كانت شركة "موديرنا" الأمريكية قد أعلنت أمس الإثنين أن لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا، أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 94 بالمئة. وإذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة إجمالية، فسيكون أحد اللقاحات الأكثر فعالية في العالم، شبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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