الخميس.. أنجي علي تستضيف المخرج هاني خليفة في "أسرار النجوم"

تستضيف الإعلامية المتميزه أنجى على فى برنامج أسرار النجوم الخميس على محطة وراديو نجوم FM100.6 الساعه الثامنة مساءا المخرج المتميز هانى خليفه.





بدأ هاني خليفة مشواره الفني كمساعد مخرج بعدة أفلام أهمها (سارق الفرح) و(قشر البندق) عام 1995، قبل أن يخوض تجربة الإخراج عام 2003 من خلال فيلم (سهر الليالي)، ليتوقف نشاطه الفني لفترة قبل أن يعود من خلال مسلسل (الجامعة) عام 2011.



