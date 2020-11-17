الخميس.. أنجي علي تستضيف المخرج هاني خليفة في "أسرار النجوم"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية المتميزه أنجى على فى برنامج أسرار النجوم الخميس على محطة وراديو نجوم FM100.6 الساعه الثامنة مساءا المخرج المتميز هانى خليفه.

 بدأ هاني خليفة مشواره الفني كمساعد مخرج بعدة أفلام أهمها (سارق الفرح) و(قشر البندق) عام 1995،  قبل أن يخوض تجربة الإخراج عام 2003 من خلال فيلم (سهر الليالي)، ليتوقف نشاطه الفني لفترة قبل أن يعود من خلال مسلسل (الجامعة) عام 2011.

 من أبرز أعماله فيلم (سكر مر) عام 2015 الجدير بالذكر يعرض الأن المسلسل الناجح نمره أتنين بطوله عمرو يوسف نيللى كريم صبا مبارك نهى عابدين عادل كرم آسر ياسين أمينه خليل حلا زلط منى زكى أحمد مالك ماجد الكدواني شيرين رضا أروى جوده آباد نصار منه شلبى أحمد السعدنى تأليف مريم ناعوم ساره طيبه مسلسل نمره أتنين حلقات متصلة منفصلة تضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث في 6 مدن عربية مختلفة بما في ذلك ؛ الرياض ، جدة ، القاهرة ، الجونة ، بيروت ودبي.

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