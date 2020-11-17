جامعة بنى سويف تعفى أبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات



حيث أصدر مجلس جامعة بنى سويف قرارًا بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبى كله "أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين" من المصروفات الجامعية وأيضًا تقديم منح مجانية لهم فى البرامج الخاصة.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، أنه تم أمس أعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء فى البرامج الخاصة فى جامعة بنى سويف.



وجاء قرار مجلس جامعة بنى سويف كالآتى:



إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض و(أعضاء الفريق الطبى المعاون)

من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية وهو القرار الذى اصدرته الجامعة منذ ٢١ اغسطس الماضى.



ومن جانبها ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بنى سويف لأبناء شهداء الفريق الطبى كله وتقدمت بالشكر للأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذى تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.

قررت جامعة بنى سويف إعفاء أبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات الجامعية تقديرًا وعرفانًابما قدمه شهداء الجيش الأبيض.