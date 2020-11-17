"برايم": خفض أسعار الفائدة ينعش الأسهم المصرية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إنه يتوقع أن تحقق الأسهم المصرية ارتفاعات قوية مع اقبال المستثمرين على الاستثمار فيها لانها ستكون أفضل الأوعية الاستثمارية التي ستحقق لهم عائد في ظل استمرار المركزي المصري في حفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي خلال الفترة الماضية أسعار الفائدة لتلاشي التداعيات السلبية علي الاقتصاد من أزمة كورونا لتصل الي الرئيسية  8.25 % و9.25 % على الإيداع والاقتراض.

وتابع ماهر خلال تصريحات صحفية علي هامش احتفال الشركة بمرور 25 عام على انطلاق أعمالها في مصر،  إن أسعار الأسهم تراجعات إلي مستويات  متدنية نتيجه السياسية النقدية المتشددة التي اتباعها المركزي ولكن مع تقليل عوائد البنوك خاصة على الأوعية الادخارية بالبنوك اتوقع عودتها لمستويات ما قبل 2008.

وتوقع ماهر أن تستمر مستويات أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة إلي دون 10 %، مشيرا إلي أن الشركة تركز حاليا على تدعيم الأنشطة التي تعمل فيها على رأسها قطاع السمسرة في أسواق المال، والتاجير التمويلى والتخصيم والتكنولوجيا المالية بعدها الاستثمار في قطاعات أخري.

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