اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم بطولة الجمهورية للسباحة.. الأحد المقبل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات  الذهنية، الدور النهائى من بطولة الجمهورية للسباحة، في الفتره من 22 إلي 25 نوفمبر الجاري، بنادي طلائع الجيش، تحت رعاية البنك الأهلي المصري.

 

وصرحت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد، بأن البطولة تقام بمشاركة 30 هيئة رياضية، وتتضمن سباقات للاعبين واللاعبين من ذوي الاعاقات الفكرية والتوحد والداون سيندروم.

 

وتابعت: "يتم تنظيم البطولة والبرنامج الخاص بالمنافسات طبقا للاجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19 من خلال تخفيض  أعداد المشاركين في المنافسات في اليوم الواحد.  

 

وأكملت: "يشارك في البطولة أندية، (الشمس، نادى النصر، مركز شباب الجزيرة، جمعيه فرسان التحدى، نادى الزهور، نادى الجزيرة، نادى البنك الأهلى، نادى الغابة، جمعيى بيتى، النادى الاهلى، نادى الزمالك، نادى 6اكتوبر، نادى السلام ببنها، مركز شباب الاستاد بورسعيد، نادى هليوبويس، نادى سبورتنج، نادى مدينة نصر، نادى وادى دجلة، نادى المعادى واليخت، نادى سموحة، نادى هليوليدو، نادى اتحاد الشرطة، نادى طنطا الرياضى، نادى الشمس، نادى المقاولون العرب، نادى أصحاب الجياد، نادى الاتحاد السكندرى، مركز شباب مكرم عبيد، نادى الشرق، مركز شباب المدينة).

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