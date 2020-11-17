تجريع 478 ألف تلميذ في الحملة القومية للقضاء علي الديدان المعوية في كفر الشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، في اليوم الثامن من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال أنه تم الانتهاء من 93% من مستهدف الحملة بواقع عدد 478 ألف تلميذ.



وناشدت إداره مكافحة البلهارسيا الأهالي بضرورة الحرص على حضور التلاميذ وخصوصا مرحلة رياض الأطفال للتجريع التلاميذ والاستفاده من علاج الديدان المعويه أقراص الميبندازول 500 ملجم وهي أمنه وفعالة ولها طعم جميل ومحلي وسهلة المضغ والبلع.



وأوضحت مديرية الصحة، أن الحملة سوف تنتهي الحملة يوم 19 نوفمبر الحالي.