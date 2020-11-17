نجل الشهيد ياسر عصر في أول تعليق له: رينا يقدرني وأكمل مسيرته

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق حسن ياسر عصر نجل الشهيد اللواء ياسر عصر، على استشهاد والده وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أثناء مشاركته في إخماد حريق داخل محطة مترو مسرة.

وقال "حسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "عرفت الخبر وأنا في الكلية، اتصلوا بيا وأخبروني أن فيه حد من عائلتي مريض، وبعد ذهابي إلى المستشفى عرفت خبر استشهاد والده".


وأضاف "مكنتش بيتأخر عن نجدة أي أحد، وكان دايما بيأخد باله من والدتي وإخوتي وربنا يقدرني وأقدر وأكمل مسيرته بإذن الله".


وأعلنت أسرة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلى محل إقامته بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب في وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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