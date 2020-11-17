إياتا: توزيع لقاح كورونا سيكون أكبر وأعقد عملية لوجستية عالمية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن عملية توزيع لقاح فيروس كورونا وشحنها جوا ستكون أكبر عملية لوجستية عالمية وأكثرها تعقيدا، مؤكدا أنه أصدر إرشادات من شأنها ضمان استعداد وجاهزية قطاع الشحن الجوي عالميا لنقل وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، انه يوصي عبر إرشاداته الحكومات وسلاسل التوريد اللوجستية لتكون مستعدة لعملية توزيع ونقل اللقاح، مبينا أن الإرشادات تتضمن جملة معايير ومبادئ توجيهية دولية قابلة للتحديث وتتعلق بنقل اللقاحات، وأعدت بالشراكة مع منظمات دولية تعنى بالطيران والشحن الجوي.

وقال إياتا، إن إيصال مليارات جرعات اللقاح في ظروف نقل وتخزين شديدة البرودة إلى العالم بأسره بكفاءة ستشمل تحديات لوجستية معقدة للغاية عبر سلسلة التوريد منها توافر مرافق التخزين وحالات الطوارئ، وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة في توزيع اللقاحات، ولاسيما السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، للمساعدة في التوزيع الآمن والسريع والعادل على أوسع نطاق ممكن.

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