أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو ، يرافقه الملحق العمالي مستشار السفير روبنسون جوما توانغا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه سموه بحرص القيادة الحكيمة على تعزيز علاقة المملكة بمختلف الدول، ومد جسور الصداقة والتعاون، مشيدا بمستوى العلاقات بين المملكة وكينيا.