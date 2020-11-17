أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:05 م
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو ، يرافقه الملحق العمالي مستشار السفير روبنسون جوما توانغا.
وجرى خلال
اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه سموه بحرص
القيادة الحكيمة على تعزيز علاقة المملكة بمختلف الدول، ومد جسور الصداقة
والتعاون، مشيدا بمستوى العلاقات بين المملكة وكينيا.