أستاذ كبد يكشف الأعراض الجديدة لفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف عمر، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن لقاحات كورونا التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب انخفضت ولكن هناك مؤشرات خير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التطعيم باللقاحات حال إنتاجها سيكون حسب أولويات معينة.

وأوضح الدكتور أشرف عمر، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن نتائج لقاحي فايزر ومودرن مبشرة جدا، مؤكدا أن لقاح مودرن يتميز عن فايزر في طرق التخزين والأمان.

ولفت إلى أن لقاح مودرن يمكن حفظه في الثلاجة العادية لمدة شهر و6 شهور في حال حفظه عند درجة حرارة سالب 20.
وأضاف أنه مع بداية فصل الشتاء سوف تكثر نسب الإصابة بالبرد والإنفلونزا مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتحول فيروس البرد أو الإنفلونزا إلى كورونا لأن كل منهم فيروس مختلف عن الآخر.

وأردف الدكتور أشرف عمر، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن أعراض فيروسات البرد والإنفلونزا وكورونا غالبا ما تكون متشابهة.

وأكمل: أن هناك أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا منها الإسهال وارتفاع إنزيمات الكبد، لافتا إلى أن لقاحات وزارة الصحة لمواجهة كورونا حققت "نجاحات ممتازة".

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