توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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الدروس المستفادة والوقوف على نقاط الضعف قبل القوة كانت أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظة أسوان أثناء الإجتماع التنسيقى لمشروع التدريب العملى المشترك صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجارى وذلك بحضور قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والأمنية حيث بدأ الإجتماع بقيام اللواء أشرف عطية بتكريم أسر الشهداء الذين إستشهدوا أثناء مجابهة الإرهاب الأسود،


وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذا الإجتماع التنسيقى فى إستعراض الجهود التنفيذية وبيان الإمكانيات المتاحة والإستعدادات الخاصة لمواجهة حالات الأزمات والكوارث لكافة الجهات المشاركة في التدريب، مشيرًا إلى دور ذلك فى تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على كل المتغيرات والمعطيات المستجدة فى مجال إدارة الأزمات وأساليب وآليات مواجهتها من أجل الخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والوصول إلى الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمات وإدارتها من أرض الواقع للسيطرة على تداعياتها السلبية والحد من خسائرها البشرية والمادية على قدر المستطاع،


كما أشاد أشرف عطية بوزارة الدفاع ووزارة التنمية المحلية وجهودهما المتواصلة لتوفير التدريب وكافة أوجه الدعم اللازمة لمساندة الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات والكوارث التى تتعرض لها كافة أرجاء المحافظة، وخلال الإجتماع تم إستعراض تقارير الأدوار والإمكانيات المتاحة لكافة الجهات المشاركة،


وعقب الإجتماع التنسيقى تم إستكمال فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك وذلك بتفقد فعاليات عرض التوجية الطبوغرافى وطابور إصطفاف الألات والمعدات المخصصة لمواجهة الأزمات بإجمالى 232 معدة مختلفة حيث تم الإطمئنان على أسلوب صيانتها ومدى قدرتها وجاهزيتها للتدخل السريع عند حدوث أى حالات طارئة،


وأختتمت الفعاليات اليوم بتفقد معسكر الإيواء العاجل بنادى الشمس بمنطقة كيما حيث تم المرور على كافة العناصر والمكونات ومتابعة أسلوب إدارة المعسكر ومختلف إجراءات التعقيم والوقاية وغيرها من الخدمات المقدمة للأسر والأفراد التى سيستوعبها فى حالة حدوث الأزمات.
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات
توجيهات محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات

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