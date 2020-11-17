الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة نادي مصر في الكأس

عاد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، للتدريبات الجماعية للابيض بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة "إف سي مصر"، يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر.





وشارك "أوباما"، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي.





وليعود اللاعب لقائمة الفريق في المباريات المقبلة، بعد جاهزيته على المستوى الطبي.



