الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب البرتغالي باتشيكو.

الزمالك يجهز عرض جديد لضم دونجا

تبحث إدارة الزمالك، تحضير عرض كبير لتقديمه لمسؤولي بيراميدز من أجل التفاوض على شراء نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

وكان مسؤولو الزمالك، قد حصلوا مسبقا على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، لمدة أربعة مواسم ونصف.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم، عرض ضم نبيل دونجا على المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأوضح المصدر أن باتشيكو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي الزمالك لإنهاء صفقة نبيل دونجا، بشكل نهائي.

ويملك الزمالك في مركز الوسط المدافع طارق حامد بالإضافة إلى محمد حسن الذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

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