العاصمة الإدارية: الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات في المدينة الثقافية (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:02 م
شيماء حسن
Advertisements
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات في المدينة الثقافية والتي ستكون بمثابة منارة للفنون والثقافة في الوطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، إلى إن هذه المدينة ستضم دار أوبرا ضخمة وعدد من المسارح ومتحف للحضارات وعدد من المكتبات.

وأكد أن المدينة الثقافية هي أحد المشروعات من العاصمة الإدارية التي تشمل عدد من المشروعات الثقافية والفنية التي سيكون لها دور في إثراء الحياة الثقافية المصرية.

وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمنت الجولة "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

واستمع الرئيس خلال جولته لشرح عدد من المسئولين بشأن آخر تفاصيل ومستجدات المواقع الإنشائية.

أخبار تهمك

إشبيلية ينافس إيفرتون على نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

السودان تحقق فوزًا قاتلًا على غانا بتصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يدرس التضحية بـ" صلاح" من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

04:23 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»