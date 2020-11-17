العاصمة الإدارية: الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات في المدينة الثقافية (فيديو)

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الإنشاءات في المدينة الثقافية والتي ستكون بمثابة منارة للفنون والثقافة في الوطن العربي.



وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، إلى إن هذه المدينة ستضم دار أوبرا ضخمة وعدد من المسارح ومتحف للحضارات وعدد من المكتبات.



وأكد أن المدينة الثقافية هي أحد المشروعات من العاصمة الإدارية التي تشمل عدد من المشروعات الثقافية والفنية التي سيكون لها دور في إثراء الحياة الثقافية المصرية.



وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



تضمنت الجولة "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.



واستمع الرئيس خلال جولته لشرح عدد من المسئولين بشأن آخر تفاصيل ومستجدات المواقع الإنشائية.