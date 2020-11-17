تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:06 م
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تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"
نقدم لكم اليوم مميزات ومواصفات وسعر هاتف ريلمى 7 برو (Realme 7 pro) الذى أصدرته شركة ريلمى بمواصفات وسعر يناسب الفئة المتوسطة فهو يأتى بشكل أنيق وبدقة عالية و بقوة شحن وكاميرا مميزة.
مواصفات ومميزات هاتف ريلمى 7 برو
– يأتى الهاتف بشكل مميز وأنيق و يأتى بظهر مصنوع من البلاستك.
– يأتى الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ريلمى (Realme UI).
– يأتى الهاتف بوزن 182 جرام.
– ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.
– يأتى بشاشة Super Amoled وتأتى بشكل الثقب.
– تأتى الشاشة بمساحة 6.4 إنش بجودة FHD بدقة 1080× 2400 بكسل مع معدل تحديث 60 Hz.
– يدعم شبكات أتصال الجيل الثانى 2G والثالث3G والرابع 4G.
– يأتى الهاتف بطبقة حماية على الشاشة وتدعم الشاشة خاصية Always on display.
– يدعم الهاتف وضع Dark mode لتحويل شاشة الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود أثناء إستخدامه.
– يأتى بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
– يدعم الهاتف إمكانية ذيادة سعة التخزيت من خلال كارت ميمورى.
– يأتى الهاتف بمعالج كوالكم من نوع 720G بتكنولوجيا 8 نانو.
– تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.
– يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.
– تأتى الكاميرا الخلفية بارزة قليلة عن ظهر الهاتف وتأتى بكاميرا رباعية بدقة عالية.
– تأتى السماعات الخارجية بصوت ستيريو.
– وبالنسبة للأمان والحماية يأتى بمستشعر بصمة مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية Face Unlock.
– البلوتوث يأتى بإصدار 5.0.
– يأتى منفذ USB من نوع الأحدث Type c كما يدعم خاصية OTG.
– تأتى البطارية بسعة 4500 مللى أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.
– يتوافر الهاتف باللون الفضى واللون الأزرق.
سعر الهاتف ريلمى 7 برو (Realme 7 pro) حوالى 5750 جنيه مصري.
تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"
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