تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"





نقدم لكم اليوم مميزات ومواصفات وسعر هاتف ريلمى 7 برو (Realme 7 pro) الذى أصدرته شركة ريلمى بمواصفات وسعر يناسب الفئة المتوسطة فهو يأتى بشكل أنيق وبدقة عالية و بقوة شحن وكاميرا مميزة.





مواصفات ومميزات هاتف ريلمى 7 برو





– يأتى الهاتف بشكل مميز وأنيق و يأتى بظهر مصنوع من البلاستك.





– يأتى الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ريلمى (Realme UI).





– يأتى الهاتف بوزن 182 جرام.





– ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.





– يأتى بشاشة Super Amoled وتأتى بشكل الثقب.





– تأتى الشاشة بمساحة 6.4 إنش بجودة FHD بدقة 1080× 2400 بكسل مع معدل تحديث 60 Hz.





– يدعم شبكات أتصال الجيل الثانى 2G والثالث3G والرابع 4G.





– يأتى الهاتف بطبقة حماية على الشاشة وتدعم الشاشة خاصية Always on display.





– يدعم الهاتف وضع Dark mode لتحويل شاشة الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود أثناء إستخدامه.





– يأتى بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.





– يدعم الهاتف إمكانية ذيادة سعة التخزيت من خلال كارت ميمورى.





– يأتى الهاتف بمعالج كوالكم من نوع 720G بتكنولوجيا 8 نانو.





– تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.





– يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.





– تأتى الكاميرا الخلفية بارزة قليلة عن ظهر الهاتف وتأتى بكاميرا رباعية بدقة عالية.





– تأتى السماعات الخارجية بصوت ستيريو.





– وبالنسبة للأمان والحماية يأتى بمستشعر بصمة مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية Face Unlock.





– البلوتوث يأتى بإصدار 5.0.





– يأتى منفذ USB من نوع الأحدث Type c كما يدعم خاصية OTG.





– تأتى البطارية بسعة 4500 مللى أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.





– يتوافر الهاتف باللون الفضى واللون الأزرق.





سعر الهاتف ريلمى 7 برو (Realme 7 pro) حوالى 5750 جنيه مصري.



