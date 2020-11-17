تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:06 م
ريلمى 7 برو
ريلمى 7 برو
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تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"

نقدم لكم اليوم مميزات ومواصفات وسعر هاتف ريلمى 7 برو (Realme 7 pro)  الذى أصدرته شركة ريلمى بمواصفات وسعر يناسب الفئة المتوسطة فهو يأتى بشكل أنيق وبدقة عالية و بقوة شحن وكاميرا مميزة.

مواصفات ومميزات  هاتف ريلمى 7 برو

– يأتى الهاتف بشكل مميز وأنيق و يأتى بظهر مصنوع من البلاستك.

– يأتى الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ريلمى (Realme UI).

– يأتى الهاتف بوزن 182 جرام.

– ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

– يأتى بشاشة Super Amoled  وتأتى بشكل الثقب.

– تأتى الشاشة بمساحة 6.4 إنش بجودة FHD بدقة 1080× 2400 بكسل مع معدل تحديث 60 Hz.

– يدعم شبكات أتصال الجيل الثانى 2G والثالث3G والرابع 4G.

– يأتى الهاتف بطبقة حماية على الشاشة وتدعم الشاشة خاصية Always on display.

–  يدعم الهاتف وضع  Dark mode لتحويل شاشة الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود أثناء إستخدامه.

– يأتى بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

– يدعم الهاتف إمكانية ذيادة سعة التخزيت من خلال كارت ميمورى.

– يأتى الهاتف بمعالج كوالكم من نوع 720G بتكنولوجيا 8 نانو.

– تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.

– يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.

– تأتى الكاميرا الخلفية بارزة قليلة عن ظهر الهاتف وتأتى بكاميرا رباعية بدقة عالية.

– تأتى السماعات الخارجية بصوت ستيريو.

– وبالنسبة للأمان والحماية يأتى بمستشعر بصمة مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية Face Unlock.

– البلوتوث يأتى بإصدار 5.0.

– يأتى منفذ USB من نوع الأحدث Type c كما يدعم خاصية OTG.

– تأتى البطارية بسعة 4500 مللى أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

– يتوافر الهاتف باللون الفضى واللون الأزرق.

سعر الهاتف ريلمى 7 برو (Realme 7 pro) حوالى 5750 جنيه مصري.

تعرف على سعر ومميزات ومواصفات هاتف ريلمى 7 برو.. "Realme 7 Pro"

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