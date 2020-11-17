أحدث ظهور لمحمد الشرنوبى عبر إنستجرام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد الشرنوبي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، من على كنبة منزله الخاص، وحازت صورته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

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