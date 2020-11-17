تعليق ساخر من شيماء سيف عن أزمة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

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علقت الفنانة شيماء سيف على أزمه تامر حسنى الأخيرة مع زوجته بسمة بوسيل التي كادت أن تنتهي بالطلاق ، ولكن تامر أنهى هذا الخلاف.



ونشرت شيماء سيف، صورة للفنانة فيفي عبده من مسلسل "الحقيقة والسراب" ، وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت على الصورة قائله:"قومي يا بت سيبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة".



وأضافت : تعديل مخصوص للشعب المغربي الغالي أنا بحب تامر جدا وبحب بسمة جدا وانبسطت وفرحتلهم عشان رجعوا وعشان عجبني رد تامر الرومانسي .



وتابعت قولها ممازحة :'قال يعني لما هقول كده جوزي هيدلعني زي ما تامر دلع بسمة ويقولي بحبك يا متهورة وهذا المقصود ، ربنا يسعدهم ويخفظهم لأولادهم تحياتي للشعب المغربي الغالي'.



وكانت الفنانة بسمة بوسيل قد أعلنت يوم الجمعة الماضية انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بعدما كتبت: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور، كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة"