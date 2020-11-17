تعليق ساخر من شيماء سيف عن أزمة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
علقت الفنانة شيماء سيف على أزمه تامر حسنى الأخيرة مع زوجته بسمة بوسيل التي كادت أن تنتهي بالطلاق ، ولكن تامر أنهى هذا الخلاف.

ونشرت شيماء سيف، صورة للفنانة فيفي عبده من مسلسل "الحقيقة والسراب" ، وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائله:"قومي يا بت سيبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة".

وأضافت : تعديل مخصوص للشعب المغربي الغالي أنا بحب تامر جدا وبحب بسمة جدا وانبسطت وفرحتلهم عشان رجعوا وعشان عجبني رد تامر الرومانسي .

وتابعت قولها ممازحة :'قال يعني لما هقول كده جوزي هيدلعني زي ما تامر دلع بسمة ويقولي بحبك يا متهورة وهذا المقصود ، ربنا يسعدهم ويخفظهم لأولادهم تحياتي للشعب المغربي الغالي'.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل قد أعلنت يوم الجمعة الماضية انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بعدما كتبت: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور، كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة"

أخبار تهمك

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني وجهازه المعاون يتابع مباراة منتخب مصر الأوليمبي والبرازيل من ستاد القاهرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

إشبيلية ينافس إيفرتون على نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ ساعتين

السودان تحقق فوزًا قاتلًا على غانا بتصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة

ليفربول يدرس التضحية بـ" صلاح" من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:26 م

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

04:23 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

الزمالك لا يفقد الأمل ويجهز عرضًا جديدًا لضم نجم بيراميدز

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»