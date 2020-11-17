ليفربول يدرس التضحية بـ" صلاح" من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف تقارير صحفية بريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الجناح الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية فإن نادي ليفربول الإنجليزي، مستعد للتفريط في خدمات محمد صلاح وساديو ماني من أجل التعاقد مع كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بناءا على رغبة يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية فإن نادي ليفربول مهتم للغاية بالتعاقد مع كيليان مبابي، بشكل جاد خلال منافسات الموسم المقبل، في ظل وجود رغبة من جانب النادي في التعاقد مع اللاعب بسبب عمره الذي لا يتعدى الـ 22 عامًا.

موقع"Sport.FR" الفرنسي أشار إلى أن نادي ليفربول سيلجأ الي بيع محمد صلاح وساديو ماني إذا كلفهم الأمر من أجل إتمام التعاقد مع كيليان مبابي.

ويتصارع نادي ليفربول مع نادي ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي، ويضع له ميزانية خاصة خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

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