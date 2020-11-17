السعودية تدعو لـ "صلاة الاستسقاء" الخميس.. اعرف حكمها وكيفية أدائها وموعدها

بعد دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز لجميع المواطنين بأداء صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري ، يتساءل كثير من المواطنين عن حكم صلاة الاستسقاء ومشروعيتها، وكيفية أدائها، وفقا لما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم، لأنها تعد من السنن المؤكدة للصلاة في حال غياب الماء واحتباس المطر، وتحول الأرض إلى جدباء، فيخرج المسلمين جمعا أو فرادى يلجؤون إلى الله بأن يكشف الأمة وأن يرزقهم الماء، ولذلك نشرح لكم متابعي بوابة الفجر الإلكترونية كل ما يخص صلاة الاستسقاء وكيفية أدائها وموعدنا في سطور الموضوع التالي.





السعودية تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء





نشر الديوان الملكي السعودي أمس الإثنين دعوة دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لإقامة صلاة الاستسقاء بعد غدًا الخميس الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ .





وطالب الملك سلمان الجميع المواطنين السعوديين بالتوبة، والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه. والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو.





وأكد أنه يتوجب على كل قادر إقامة سنة النبي وتأدية الصلاة، والتضرع والاقتراب من الله للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء.





يشار إلى أن دولة الجزائر أيضا دعت واطنيها لأداء صلاة الاستسقاء من أجل نزول الغيث.





حكم أداء صلاة الاستسقاء





صلاة الاستسقاء هي نافلة تصلى من أجل طلب السقيا من الله، لينقطع الجفاف وهي سنة مؤكدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتصلى في كل وقت، والأفضل لها أن تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، كصلاة العيد.





ويجوز أداؤها في المساجد أو في الخلاء للرجال والنساء وكل ما هو قادر.

ووفقا لما ورد عن النبي فهناك عدد من المواضع لصلاة الاستسقاء ونذكرها على هذا النحو:





تقام صلاة الاستسقاء جماعة

أو بالدعاء في خطبة الجمعة، أو عقب الصلوات وفي الخلوات من غير صلاة ولا خطبة.





كيفية الصلاة





وعن كيفية أدائها فأنها ركعتين تصلى جماعة خلف الإمام بلا أذان ولا إقامة، وهي تشبه صلاة العيد بكثرة التكبير. إذ يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهراً، ثم يركع ويسجد. ثم يقوم فيكبر في الركعة الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهراً.





وتختلف صلاة الغيث عن صلاة العيد بكون خطبتها قبل أدائها، ويقول الإمام ما ورد عن النبي المصطفي:





“إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم”.





ثم يقول: "الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين"، أخرجه أبوداود.





كما يفضل أيضا ترديد الأحاديث التالية:





"اللهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، مريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل"، أخرجه أبو داود.

ثم "اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت"، أخرجه مالك وأبو داود.

"اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا"، أخرجه مسلم.

"اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا"، أخرجه البخاري.



