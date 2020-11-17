رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اول لقاء مع مستغلي باكيات سوق شارع 30 للوقوف على المشاكل العملية التي تعوق تشغيله.

جاء ذلك بحضور جمال جابر سكرتير عام الحى وكافة الإدارات المعنية، في ضوء الجهود المبذولة لإعادة تشغيل سوق 30.


وقد استمعت رئيس الحي إليهم ووعدتهم بتزليل كافة المعوقات في سبيل قيامهم بفتح الباكيات وفي سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم.

وتطرق الاجتماع الي عرض اليات البدء العملي لتشغيل السوق والعمل المتواصل لتذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجه شاغلى الباكيات بالسوق.

وقد أكدت رئيس الحي على استمرار تقديم الدعم حتى يتم تشغيل السوق بكفاءة عالية والعمل على إعادة المظهر الحضاري بنطاق الحي، كما اكدت ان تنفيذ عملية نقل سوق شارع القاهرة يأتى فى إطار القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين مما يؤدي الي خلق صورة غير حضارية وعشوائية لا تليق بعروس البحر الابيض المتوسط.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالقضاء علي ظاهرة الاسواق العشوائية والبدء الفعلي لتشغيل سوق شارع 30.

رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)
رئيس حي المنتزة بالإسكندرية: نقل سوق 30 جاء للقضاء على العشوائيات (صور)

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