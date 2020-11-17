نجم باريس سان جيرمان مرشح للإنضمام إلى الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الألماني جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الرحيل عن صفوف النادي الفرنسب علمًا بأن عقده الحالي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس الإيطالي لا يزال مهتماً بالتعاقد مع دراكسلر بعد أن حاول التعاقد معه في عام 2015.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات غير مكلفة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وقد يكون دراكسلر الصفقة الجديدة للسيدة العجوز.





وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يستطيع التعاقد مع دراكسلر بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي ورغم ذلك لم يتحرك يوفنتوس بشكل جدي حتى هذه اللحظة للتعاقد معه.











