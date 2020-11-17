لعلي اراكي من جديد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
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مساء الخير أستاذة نيفين 
انا اتجوزت من سنتين وللأسف بعد الجواز مباشرة في الشهور الاولى لقيت في مشكلة عند مراتي بخصوص إهمالها في نفسها مظهرها العام في البيت.. بالرغم من أن مظهرها وقت الخطوبة كان أحد الحاجات اللي جذبتني ليها وكلمتها كتير لكن لقيت ردود بايخة جدا .. حاولت اطنش لكن كان صعب اطنش المدة دي كلها خصوصا اني انا من الرجالة اللي بتعتني بمظهرها جوة وبرة البيت.. ردودها عليا كانت عبارة عن ( انا في المطبخ معظم اليوم وطبيعي اني ما الحقش اعتني بأي حاجة ) انا رديت عليها قلتلها اني انا من باب اولى اني أبقى مهمل لأن شغلي شاق جدًا وبقعد فيه معظم اليوم وبالرغم من كدة انا راجل بشهادة الجميع انيق وأعتقد ان حقي مراتي تبقى كذلك.. دلوقتي سؤالي هوة هل ابدأ افكر في طلاق قبل ما يجيلنا اطفال ؟ وعلى فكرة المشكلة مش في المظهر بس فيه حاجات تانية كتير اخجل اني اذكرها لكن برضه ليها علاقة بدرجة الاهتمام.. بقول الكلام دة عشان محدش يقول ايه السبب التافه دة مع انه حتى لو كان السبب الوحيد هوة برضه مش تافه .. اشكركم جميعا وأرجو النصيحة .
محمد فوزي 

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي 
استاذ محمد .. المشكلة مش تافهة بالعكس انا مقدرة شعورك بالضيق .. لكن في رأيي أن تتروى قليلا وتعيد النظر في ادارة الأمور.. فالحياة الزوجية من اهم وارقى العلاقات التي خلقها الله اذن هي تستدعي الاهتمام بها بكل الطرق ولا تستنفذ طاقتك في الامور الاقل اهمية من غيرها.. لذلك ارجو منك إعادة التفكير بشكل مختلف ومن زاوية اخرى لعلك تجد في علاقتك بزوجتك النجاة والهناء باذن الله تعالى

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