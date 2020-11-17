محافظ كفر الشيخ يسحب رخصة سائق يسير مخالف علي الطريق الدولي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسير في الاتجاه المخالف على الطريق الدولى الساحلى الواصل من بلطيم لبرج البرلس،وقرر سحب الرخصة،وتحررت مخالفة بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدًا على فرض سيادة القانون.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ،لمصيف بلطيم، لمتابعة الأعمال الجارية، لتطوير المصيف، ومتابعة توسعة الطرق، وإزالة الإشغالات.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لآراء الأهالي والشكاوى خلال الجولة،ووعد بحلها، والاستمرار في أعمال تطوير المصيف.

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