نسرين طافش تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة جذابة وساحرة مرتدية شميز باللون الأبيض ، وشاركت جمهورها بحكمة لجمال الدين الرومي وكتبت : لا تترك هذا الصباح ، لا تتركه من قبل أن تلقي نظرة على قلبك ، فالذين نسوا قلوبهم فى الصباحات نسوا شمسهم التي لا تغيب.

وتغزل بها الكثير من محبيها منهم الفنان كريم أبو زيد وكتب : ما شاء الله بدر منور.

يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

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