موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن موقف محمد هاني، ظهير النادي الأهلي، من إمكانية اللحاق بمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "لا توجد أزمة بشأن لحاق هاني بمباراة الزمالك، اللاعب يستطيع التواجد في التدريبات الجماعية للفريق قبل اللقاء النهائية بـ 5 أيام على الأقل".

وتابع"اشتكى محمد هاني من جذع بسيط في الرباط الخارجي للركبة، ولكن يستطيع اللحاق اللقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعن الكدمة التي تعرض لها هاني ليست قوية".

وأضاف"هناك ارتياح داخل جدران القلعة الحمراء بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر وبدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وواصل"في الوقت الذي به بعض الخلافات على التعاقد مع محمد فاروق لاعب بيراميدز، ستتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة بشأن إتمام هذه الصفقة".

واختتم"لا أدري من يملك قرار رحيل أو بقاء مجلس الزمالك، وزير الرياضة أم جهة أخرى، هناك لجنة تم تشكيلها منذ 37 يومًا، وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي لحسم الجدل داخل القلعة البيضاء، والكشف عن حقيقة وجود مخالفات من عدمه".

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