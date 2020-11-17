"إخوان العراق وإيران".. علاقة مشبوهة منذ سنوات طويلة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
Advertisements

 كشف مراقبون بأن هناك علاقة وطيدة نشأت بين جماعة الإخوان بالعراق وإيران فالعلاقة بين طهران والجماعة انطلقت منذ سنوات طويلة.

 

 

وأوضح المراقبون بأن العلاقات بين نظام طهران والجماعة ممتد منذ سبعينيات القرن الماضي وطيلة السنوات الأخيرة كانت العلاقة متأرجحة إلا أنها لم تنقطع ، وفي 2020 تحول إخوان العراق مجرد أداة في يد إيران.

 

 

كما أكدت بأن بدأت الجماعة في تنفيذ المخططات التي تأمر بها طهران ببلادهم وتخلت عن مساندة الفصائل السنية من أجل دعم الشيعة المقربين لإيران وهناك علاقة صداقة قوية حاليا بين قادة الجماعة بالعراق والخميني  والهدف من العلاقات المتبادلة هي تلقي الدعم والتمويل من إيران أما إيران فتريد السيطرة على العراق من خلال الجماعة..

 

أخبار تهمك

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة توجو

منذ ساعة و 22 دقيقة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يغيب عن الأهلي أمام سماد أبو قير للإيقاف

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»