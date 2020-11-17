جلسة في "الجيم" للسولية والشيخ على هامش مران الأهلي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أدى عمرو السولية، ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.
وغادر السولية معسكر المنتخب؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة. 
ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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