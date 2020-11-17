ابراهيم السمان يذبح عجلا في نهاية تصوير "ربع قيراط"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قرر إبراهيم السمان، الاحتفال بنجاح مسلسل 'ربع قيراط' على طريقته الخاصة حيث فاجأ الابطال في آخر يوم تصوير بحضوره للاستديو وبصحبته "عجل" قرر ذبحه بنفسه وذلك بمشاركة كل فريق عمل المسلسل .


و شارك كل أبطال العمل في الاحتفال الذي تم في وقت الراحة وفوجئ الابطال بإبراهيم السمان وهو يقوم بنفسه بذبح العجل .

من ناحية أخرى أعرب ابراهيم، عن سعادته بالنجاح الكبير للمسلسل وخاصة أنه يناقش قضية نسائية هامة وقال إنه أراد أن يشارك كل أبطال العمل فرحته بذبح عجل تبركا بهذا النجاح الاستثنائي وأكد أن ما يزيد من تميز حكاية ربع قيراط هو الحب والتفاهم الذي يجمع كل أسرة العمل.

ربع قيراط بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، وهي من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.


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