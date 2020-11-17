القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

Advertisements

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على زوجين هاربين من 20 جناية، وحكم بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه وسائق، بحوزتهما نصف كيلو هيروين أثناء ترويجه على عملائهم بدائرة مركز بنها، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد زوجين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين على عملائهم.



جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين وهما عاطل وزوجتة وسائق، وسيارة، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح ناري.



وبالكشف على المتهمين تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات، وحكم بالسجن المؤبد بواقعة سرقة بالإكراه تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.