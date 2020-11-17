حمو بيكا ل أحمد الفيشاوي "أطيب قلب"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جمهوره بمحموعة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمو بيكا بالصور برفقة الفنان أحمد الفيشاوي، من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا .

ووجه حمو بيكا رسالة له ملئية بالحب وكتب " الفيشاوي اللي بحبه.. أطيب قلب".

يشار أن حمو بيكا طرح أمس أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

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