من الفيوم.. أحدث ظهور لمي الغيطي عبر إنستجرام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مي الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت مي الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة بين الجبال، واعتمدت على ملابس صيفية كاجوال، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر أعمال مي الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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