حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة توجو





أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا



