حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل  الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الرابعة  من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا 

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح

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