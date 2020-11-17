الصفعات تتوالى.. عقوبات أمريكية في انتظار تركيا بعد حرمانها من مقاتلات إف-35

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

  

لقد حذرتهم على انفراد.. وها أنا أكرر التحذير هنا علنا"، بهذه العبارة رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على تساؤلات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول رد الفعل الأمريكي إذا أصرت تركيا على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400"، مشيرا إلى أن أنقرة ستُحرم من طائرات إف 35، كما ترك الباب مفتوحا للمزيد من العقوبات.

 

 

 

وفي رد على تساؤل السيناتور كريس فان هولين، حول ما إذا كانت صفقة شراء المنظومة الروسية من شأنها إخضاع تركيا لقانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، رد بومبيو باقتضاب: "نعم"، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

 

 

 

وقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات هو قانون اتحادي للولايات المتحدة تم إقراره عام 2017، كرد فعل على التمدد الروسي في الخارج، بما في ذلك التوغل في أوكرانيا عام 2014 والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وبموجبه تم فرض عقوبات على الكيانات المتعاملة مع موسكو.

 

 

 

 

 

وبحسب موقع "بيزنس انسايدر"، حذر قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تركيا، من أن العقوبات ستكون "قاسية"، وهددوا باتخاذ المزيد من الإجراءات التشريعية.

 

 

 

 

 

وقالوا: "العقوبات ستؤثر بشدة على الاقتصاد التركي، وستخيف المستثمرين الأجانب وتمنع تدفقاتهم المباشرة، كما ستصيب قطاع صناعة الطيران ومعدات الدفاع في تركيا بالشلل".

 

 

 

 

 

ويعني حرمان أنقرة من استيراد الطائرة، حرمانها أيضا من البقاء كجزء من سلسلة تصنيع إف 35.

 

 

 

 

 

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في نهاية مارس الماضي تشريعا يحظر نقل تكنولوجيا إف 35 إلى تركيا حتى تتأكد الولايات المتحدة من أن أنقرة ستتراجع عن استلام نظام الدفاع الجوي الروسي.

 

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تصفح الرئيس لها.. 10 معلومات عن جمهرة أعلام الأزهر الشريف للدكتور أسامة الأزهري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

03:00 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»