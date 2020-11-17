وزارة العدل تشارك للمرة الأولى بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:32 م
المستشار عمرو مروان
المستشار عمرو مروان
أحمد الشيخ
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أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل عن مشاركة الوزارة في الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيًا بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020  والذي يعقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افلترة من 22-25 نوفمبر الحالي ، مشيرا إلى أن المعرض يتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.


أضاف أن جناح وزارة العدل سيتضمن عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وهي: 
* ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح ( إنفاذ القانون ). 
* تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
* إطلاق خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.
* الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.
* خدمة الأرشيف الإلكتروني.
* نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.
* تطبيق الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).
* خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.
* منظومة السجل العيني إلكترونيًا.


أضاف المستشار عمر مروان وزير العدل بأن مشاركة وزارة العدل للمرة الأولى في المعرض تعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التي تتبناها الوزارة في إطار مشروع "عدالة مصرالرقمية "؛ للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة، مؤكدًا أن المشاركة لن تكون الأخيرة .


وأشار أن الأعوام القادمة بإذن الله ستشهد استكمال المراحل المخطط لها في المشروعات المذكورة، وإطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيرًا على المواطنين.

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