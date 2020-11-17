أبطال القوات المسلحة يحصدون الميدالية الذهبية ويحققون مراكز متقدمة ببطولة العالم لكمال الأجسام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار حرص وإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لرفع علم مصر فى المحافل الرياضية الدولية، حقق العقيد شريف الشيوى أحد أبطال قوات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، ولاعب المنتخب الوطنى لكمال الأجسام الميدالية الذهبية " المركز الأول " في وزن ٨٥ كجم فى بطولة العالم للأساتذة لكمال الأجسام والتى أقيمت بأسبانيا.

ونال العقيد شريف الشيوى تقدير وإعجاب جميع أعضاء الإتحاد الدولي لكمال الأجسام لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية، الذى أدى إلى حصوله على المركز الأول عالميًا عن جدارة، حيث كان الفرق بينه وبين أقرب منافسية ما يقرب من 30 نقطة.

كما حقق المقدم محمد أبو شادى المركز الرابع فى وزن 75 كجم، والمساعد أول عماد المنيلاوى المركز السابع فى وزن
95 كجم فى نفس البطولة.

ولاقى أبطال القوات المسلحة إستقبال حافل لدى وصولهم إلى أرض الوطن حيث نجح أبطال القوات المسلحة فى رفع العلم المصرى فى هذا المحفل الدولى بعد غياب عدة سنوات.

يأتى هذا الإنجاز نتيجة للعمل الجاد لأبطال القوات المسلحة على أسس علمية وادارة حازمة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

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