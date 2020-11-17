القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية " طابا " والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم ( languedoc ).



حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى، منها التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر والتى تهدف إلى المزج بين سرعة ومهارة القادة فى إتخاذ القرارات وإختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق الموائمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية.



ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية والتى تتمتع بخبرات واسعة فى هذا المجال، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.



