القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرون بجامعة بنها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية والعشرون بجامعة بنها
وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس جامعة بنها وعدد من أسر الشهداء والمصابين.



بدأت مراسم الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار، أعقبها كلمة رئيس جامعة بنها أشار خلالها إلى التعاون الدائم والمستمر بين القوات المسلحة والجامعات المصرية المختلفة لخلق جيل جديد من الشباب الواعى بقضايا أمته المصرية.



وتضمنت الندوة محاضرة عن مخططات التقسيم التى تحاك بالمنطقة وكيفية مجابهتها، تلى ذلك عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "حرب وجود " والذى يبرز دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتصدى له، أعقبه كلمة لأحد أبطال كمين الفرافرة أشار خلالها إلى الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.



وتضمنت الندوة عرضًا يبرز جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال مشاركتها فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة فى كافة المجالات بكافة نواحى الجمهورية.


كما قدم عدد من طلاب الجامعة عروض فنية متميزة تجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، ثم إستمع الحاضرون لمحاضرة عن حروب الجيل الرابع والوعى التكنولوجى ألقاها مستشار رئيس مجلس الوزراء لأمن المعلومات.

وفى نهاية الندوة تم تبادل الدروع وتكريم أسر الشهداء والمصابيين والطلاب المتفوقين ومنظمى الندوة.

حضر الندوة محافظ القليوبية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات وطلاب الجامعة.

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