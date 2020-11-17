مباراة سويسرا وأوكرانيا مهددة بالالغاء

تقرر إقامة مواجهة سويسرا وأوكرانيا، في مدينة لوسيرن السويسرية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، محل شك بعد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19- بين الأوكرانيين.





وقال الاتحاد السويسري، عبر "تويتر": "الكرة الآن في يد الاتحاد الأوروبي (يويفا) فيما يتعلق بمواجهة سويسرا وأوكرانيا".





وأضاف: "نحن في انتظار القرار الآن، وسنعلن عنه بمجرد أن نتعرف عليه".



