شكوك حول مشاركة سواريز عن مواجهة برشلونة بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
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أصيب لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي بفيروس "كورونا" المستجد ليغيب اللاعب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام نظيره البرازيلي صباح غد الأربعاء في الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.


وأوضحت الصحف الإسبانية اليوم أن اللاعب لن يغيب فقط عن مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل وإنما أيضا عن المواجهة المرتقبة لفريقه الحالي أتلتيكو مدريد أمام فريقه السابق برشلونة والمقررة مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الإسباني للعبة.


وينفرد سواريز بصدارة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال حيث سجل أربعة أهداف في المباريات الثلاثة التي خاضها الفريق في التصفيات حتى الآن.


كما يحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد خمسة أهداف وبفارق هدف واحد فقط خلف ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسييداد.


وكان برشلونة أبلغ سواريز بشكل مفاجئ في صيف هذا العام بعدم الحاجة لخدماته وتركه يرحل عن صفوف الفريق.

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