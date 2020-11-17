غداً.. سموحة يخوض مباراة ودية أمام أبوقير للأسمدة ويواجه الإنتاج الحربى الجمعة القادمة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية على فترتين بملعب النادى بالأسكندرية ضمن خطة الإستعداد للموسم الجديد وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال الأيام الماضية.


وهاجم أحمد سامى، لاعبي فريقه، داخل غرف خلع الملابس، عقب نهاية مباراتهم أمام الرجاء بالتعادل فى ثانى المواجهات الودية المتفق عليها ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، وذلك لتقصيرهم فى تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم داخل المستطيل الأخضر.


وحمل المدير الفنى بعض اللاعبين مسئولية الظهور بمستوى سئ لتقصيرهم في حق نفسهم، داخل المستطيل الأخضر ويخوض الفريق مباراة ودية غداً أمام أبوقير للأسمدة على ملعب الفريق فى الأسكندرية فى تمام الرابعة عصراً. 


واتفق مدرب سموحة مع الجهاز الإدارى على اقامة مباراة ودية آخرى يوم الجمعة القادمة أمام الإنتاج الحربى وبعدها سيحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة لإراحة اللاعبين ومنحهم قسط مناسب من الراحة قبل انطلاق منافسات بطولة الدورى العام ، خصوصا وأن الموسم المقبل سيكون أكثر شراسة فى ظل قوة المنافسين.


وعلى جانب آخر يواصل فرج عامر رئيس النادى مفاوضاته مع بعض الأندية من اجل اتمام الصفقات الجديدة التى حددها المدير الفنى فى الجلسة التى تمت بينهما خلال الساعات الماضية من أجل تدعيم الفريق بالشكل الذى يرضى طموحات أحمد سامى ويخدم أحلام الفريق فى العودة لسابق عهده.


وتعاقد سموحه مع ست صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.

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