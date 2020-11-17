عاجل.. إعادة فتح طريق الكريمات بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور، بعد تحسن الأحوال الجوية وسط تواجد أمني مكثف.

كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق الكريمات، لسوء الأحوال الجوية، واغلق الطريق في الاتجاهين وسط تواجد أمني، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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