مصر للطيران تعلن إصابة أحد موظفيها المسافر على رحلة المنتخب بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الثلاثاء عن إصابة أحد موظفى إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بفيروس كورونا، والذي كان يرافق رحلة مصرللطيران رقم MS3030 لنقل بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى توجو.

وقد اظهرت المسحة التى أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجى ولا توجد إصابات أخرى ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة.

وأكد الطيار عمرو أبوالعينين انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل اقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصرللطيران.
 
وتمنى أبوالعينين الشفاء العاجل لموظف مصر للطيران واللاعبين المصابين.

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كشف مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء عن تسير 171 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها18617 راكبا.

وأكد مطار القاهرة الدولي، أنه من المنتظر أن يغادر المطار87 رحلة جوية تقل على متنها 9411 راكب إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بغداد بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام أثينا رأس الخيمة.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 84 رحلة على متنها 9206 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا أربيل مسقط تونس أمستردام إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين كازخستان لارناكا والعديد من الوجهات الأخرى.
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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